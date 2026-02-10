Nieuwe betonnen brug over kreek geeft Bende Kondre veiligere verbinding

De bewoners van Bende Kondre en omliggende dorpen kunnen voortaan rekenen op een stevigere en veiligere oversteek. Op vrijdag 6 februari 2026 is in het dorp een nieuwe betonnen brug officieel in gebruik genomen door minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling in Suriname (RO). De opening vond plaats in aanwezigheid van granman Albert Aboikoni, districtscommissaris Humphry Jeroe en leden van de lokale gemeenschap.

De nieuwe oeververbinding bestaat uit een betonnen constructie van 16 meter lang en 3 meter breed. De brug is aangelegd over een kreek die intensief wordt gebruikt door bewoners van Bende Kondre en omliggende dorpen. Met de bouw is volgens betrokkenen niet alleen de bereikbaarheid verbeterd, maar vooral ook de veiligheid voor dagelijks verkeer in de gemeenschap.

Minister Huur sprak tijdens de ceremonie haar tevredenheid uit over de oplevering. Zij gaf aan verheugd te zijn dat het project is afgerond en benadrukte dat niet alle wensen tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Volgens de bewindsvrouw blijft haar ministerie zich echter inzetten om ontwikkeling stap voor stap naar alle gemeenschappen in het land te brengen. Ze bedankte zowel de aannemer als de dorpsbewoners voor hun bijdrage en betrokkenheid bij de uitvoering.

Districtscommissaris Jeroe noemde het een bijzonder moment en deed een nadrukkelijk beroep op de gemeenschap om de brug goed te onderhouden en te koesteren. Ook granman Aboikoni sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van de regering en het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Vanuit het dorp, via een van de basja’s, werden eveneens woorden van dank uitgesproken richting de regering en het Traditioneel Gezag.

Binnen de gemeenschap heerst tevredenheid over het resultaat en wordt uitgekeken naar vervolgprojecten. Minister Huur gaf aan dat met Bende Kondre volgens haar een belangrijke eerste stap is gezet. In de komende periode zal het ministerie stapsgewijs ook andere gebieden bezoeken en ondersteunen, met als doel duurzame regionale ontwikkeling verder vorm te geven.