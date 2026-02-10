Man rijdt vrouw opzettelijk aan en slaat op de vlucht; slachtoffer overlijdt in ziekenhuis

Een 43-jarige vrouw is afgelopen nacht voor haar woning aan de Velperstraat in Suriname opzettelijk aangereden door een man die in een zwarte Toyota Hilux pick-up reed. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

De redactie van Waterkant.Net sprak met buurtbewoners, die verklaarden dat het slachtoffer en de verdachte een relatie met elkaar hadden.

Buurtbewoners hoorden kort voor middernacht rumoer. Toen zij poolshoogte namen, zagen zij de vrouw A.L. verwikkeld in een felle woordenwisseling met een man. Naar verluidt ging de woordenwisseling om een televisie.

Na de discussie zou de man eerst achteruit en vervolgens vooruit zijn gereden, waarna hij recht op de vrouw inreed en haar tegen een muur klemde. Het slachtoffer schreeuwde het uit van de pijn, waarna de politie werd ingeschakeld.

Volgens buurtbewoners is de man na het incident weggereden. Zij verklaarden verder dat de vrouw samen met haar minderjarige kinderen woonde, die het incident zouden hebben meegemaakt.

Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Later in de nacht ontving de politie de melding dat de vrouw was bezweken aan de opgelopen verwondingen.

De politie van Geyersvlijt is belast met de opsporing en aanhouding van de verdachte.