16-jarige gepeste MULO-leerlinge overlijdt na inname verdelgingsmiddel

Een 16-jarige leerlinge van een MULO-school in Suriname is maandag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden, nadat zij een verdelgingsmiddel had ingenomen.

Haar 40-jarige moeder verklaarde in een gesprek met Waterkant.Net dat haar dochter haar pas maandagochtend had verteld dat zij paraquat had ingenomen. Als reden zou het meisje hebben aangegeven dat zij op school door twee jongens werd gepest.

Volgens de moeder had haar dochter hier nooit eerder over gesproken. De bekentenis kwam dan ook als een grote schok voor haar.

Na de melding werd het meisje met spoed naar een huisarts gebracht en vervolgens doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar zij later die middag is overleden.

Het meisje zat in de eerste klas van de MULO-school. De moeder gaf aan dat haar dochter naar eigen zeggen werd gepest vanwege haar schoolprestaties en daarbij werd uitgemaakt voor ‘dom meisje’.

De politie van Santo Boma werd maandag in de vooravond op de hoogte gesteld van het overlijden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist of het lichaam wordt vrijgegeven aan de nabestaanden of in beslag wordt genomen voor obductie.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).