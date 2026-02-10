HomeOnderwerpenJustitie en politie15-jarige leerlinge in kritieke toestand na inname giftig middel op school
15-jarige leerlinge in kritieke toestand na inname giftig middel op school

Spoedeisende Hulp AZP
Archieffoto - Spoedeisende Hulp AZP

Een 15-jarige leerlinge verkeert in kritieke toestand nadat zij op school een giftige stof heeft ingenomen. Michel Elskamp woordvoerder van het Korps Politie Suriname bevestigt het incident tegenover Waterkant.Net.

Volgens voorlopige informatie zou de stof zijn ingenomen uit een blikje energiedrank. Het is nog onduidelijk hoe het middel in haar bezit is gekomen.

De leerlinge werd onwel op school en werd, nadat de Surinaamse politie was ingeschakeld, voor verdere afhandeling overgebracht.

Tijdens dat traject verslechterde haar toestand en is zij per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. De politie van Bureau Herman Goodingen Jeugdzaken doen onderzoek.

