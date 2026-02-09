Van Dijk-Silos zwaar teleurgesteld in president Simons: “We lijden nu…we lijden nu letterlijk!”

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos stelt zwaar teleurgesteld te zijn in de prestatie die president Jennifer Simons en haar regering tot nu toe hebben geleverd. Volgens Van Dijk-Silos is zij het vooral wars om het staatshoofd van Suriname steeds te horen praten over ‘elk kind moet eten’, terwijl zij niet duidelijk aangeeft wat er met de economie gedaan zal worden zodat ouders zelf in staat worden gesteld om voor hun kinderen te zorgen.

“Ik persoonlijk en vele Surinamers hebben hele hoge verwachtingen gehad van deze regering. Ik persoonlijk heb, toen men ging voor een vrouw als president, de naam van Jenny Simons duizend keren in mijn mond gehad. Dan ben je wel zwaar teleurgesteld nu ja, na acht maanden”, stelde de jurist in het programma Retrospectie op LIMFM.

Zij stelt daarom ook geen veranderingen meer in de komende periode te kunnen verwachten, omdat er tot nu toe ad hoc is gewerkt met het hier en daar blussen van branden. “Ik wil haar niet belachelijk maken, maar ik ben het wars om te horen dat elk kind moet eten. Wat doe je met die economie dat de ouders de kinderen eten kunnen geven?”, aldus Van Dijk-Silos.

De oud-minister struikelt vooral ook over het besluit van Simons om de royalty op goudexporten uit de kleinschalige goudwinning te verlagen. Verder vindt Van Dijk-Silos het afkeurenswaardig dat de president ten koste van alles de huidige samenstelling van de coalitie probeert te handhaven. Onder andere hebben leden van coalitiepartijen tot nu toe geen Verklaring van Inkomen en Vermogen ingediend, zoals dat verplicht is door de anti-corruptiewetgeving in Suriname. De jurist stelt geen ruzie te willen met politieke partijen, maar dat iedereen weet over welke partij zij hier praat.

“Er is een coalitiepartner die gewoon zijn gang wil gaan, de corrupte mensen mogen op hun plek blijven en je mag er niets van aanraken. Hoe hou je het vol als president? Hoe denk je dat je die coalitie bij elkaar kan houden, omdat je van mening bent dat je 34 stemmen nodig hebt om die grondwet te wijzigen. Dan laat je de Republiek Suriname lijden? We lijden nu…we lijden nu letterlijk! Smijt die ene eruit die moeilijk doet en chanteert. Dan heb je 28”, aldus Van Dijk-Silos.

Volgens de jurist moeten veel Surinamers nu steeds meer voor elektriciteit en water betalen. En alhoewel zij zelf het kan betalen, vraagt zij zich af of de normale loontrekker dat ook kan. Ook wanneer zij kijkt naar het benoemingsbeleid bij diverse RvC’s en het instellen van werkgroepen vraagt zij zich af of er iets nu veranderd is in vergelijking met de vorige regering.

“Je ziet werkgroepen die beleidsgebieden bestrijken van ministeries. Je ziet aan die benoemingen dat die ook niet kloppen. Is dat systeem Kenki?”, aldus Van Dijk-Silos. Zij benadrukt met haar kritiek geen stem te willen zijn voor de oppositie (VHP). Zij geeft aan sympathie te hebben voor de paarse partij en dat zal blijven.