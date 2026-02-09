HomeOnderwerpenJustitie en politieVader betrapt jongen (15) op erf na nachtelijk bezoek aan 14-jarige dochter
Vader betrapt jongen (15) op erf na nachtelijk bezoek aan 14-jarige dochter

Vader betrapt jongen (15) op erf na nachtelijk bezoek aan 14-jarige dochter
De vader van een 14-jarig meisje in Suriname keek afgelopen nacht vreemd op toen hij een 15-jarige jongen op zijn erf aantrof, naast een geparkeerde auto.

Naar verluidt kwam de man laat thuis van het werk. Rond 04.00 uur hoorde hij de honden voortdurend blaffen. Toen hij met een grote zaklamp poolshoogte nam, zag hij tot zijn verbazing een jongen op het erf.

De vader hield de tiener staande en vroeg wat hij daar deed. De jongen verklaarde dat hij de vriend van de dochter is. Daarop confronteerde de vader zijn dochter, die bevestigde dat de jongen inderdaad haar vriend is en dat hij eerder stiekem in haar kamer is geweest.

Ze gaf daarbij toe dat ze seks met hem zou hebben gehad.

De politie van Santo Boma werd ingeschakeld en deed ter plaatse onderzoek. De tiener werd door de wetsdienaren meegenomen. De ouders van het meisje kregen een geneeskundige verklaring voor medisch onderzoek.

De ouders en grootouders van het meisje maken zich grote zorgen, aangezien besmettingen onder Surinaamse jongeren tegenwoordig schering en inslag zijn.

