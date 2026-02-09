HomeOnderwerpenJustitie en politieTwee broers opgepakt na in scène gezette diefstal van tas met geld...
Twee broers opgepakt na in scène gezette diefstal van tas met geld in binnenstad

Surinaamse politie centrum
Politie in Suriname

De politie in Suriname heeft vanmorgen twee broers aangehouden in het onderzoek naar de diefstal van een tas met geld en een ID-kaart, die op 3 februari 2026 plaatsvond bij een goudsmid in het centrum.

Het gaat om Arginio A. (28) en Agrill A. (17). Volgens het voorlopige politieonderzoek zou de diefstal door de twee in een opgezet scenario zijn uitgevoerd.

De verdachten kwamen in beeld na uitgewerkte informatie van de inlichtingendienst. Vanmorgen werden de broers in een voertuig aan de Van ’t Hogerhuysstraat door de politie staande gehouden en overgebracht naar Bureau Centrum ter voorgeleiding.

Het bedrijf waar een van de broers werkzaam was bevestigt dat de persoon die de tas met geld heeft gestolen, is aangehouden. Het bedrijf spreekt in een reactie dank uit aan het Korps Politie Suriname (KPS) voor het snelle optreden en bedankt daarnaast Trendy Jewels voor ondersteuning en medewerking.

Verder noemt het bedrijf de tips uit de samenleving als belangrijk voor de doorbraak in de zaak.

In afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal later worden beslist over het verdere traject voor de twee broers. Het bedrijf laat tot slot weten dat Argino A. vanaf vandaag niet langer werkzaam is bij het bedrijf en dat hij geen betrokkenheid meer heeft bij de organisatie.

