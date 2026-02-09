Surinaamse trots tijdens Super Bowl: vlag duikt op in Bad Bunny’s halftime-spektakel

De Super Bowl van 8 februari 2026 in Californië draaide opnieuw niet alleen om American football, maar ook om het moment waarop de halftime show wereldwijd het gesprek bepaalt. Dit jaar stond Bad Bunny centraal met een optreden dat nadrukkelijk leunde op Caribische en Latijns-Amerikaanse identiteit, symboliek en saamhorigheid.

Tijdens de show verschenen op het veld en op de schermen meerdere vlaggen uit de regio, als onderdeel van een bredere boodschap over verbondenheid in ‘de Americas’. In diverse internationale verslagen werd beschreven hoe Bad Bunny het optreden afrondde met een oproep die liefde boven haat plaatst, terwijl vlaggen het beeld domineerden.

Ook in Surinaamse online kringen sloeg het fragment aan: op sociale media werd enthousiast gereageerd op beelden waarin de vlag van Suriname tussen andere vlaggen te zien was.

Kijkers zijn lyrisch en spreken over een ‘kippenvelmoment’. Ze deelden screenshots en korte video’s, waarbij de vlag werd opgevat als een onverwacht Surinaams accent op ’s werelds grootste sportpodium.

Internationaal lag de nadruk vooral op de manier waarop Bad Bunny zijn Puerto Ricaanse roots in de show verwerkte, met decor en verwijzingen naar cultuur en maatschappelijke thema’s, en met opvallende gastoptredens.

Daarmee werd het optreden door meerdere media geduid als een statement dat verder reikt dan entertainment alleen.