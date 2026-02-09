Politie stelt harde deadline: gebied bij Nieuw Koffiekamp en Royal Hill-mijn moet uiterlijk 13 februari leeg zijn

Het Korps Politie Suriname (KPS), Regio Midden-Suriname, heeft een formele aanzegging tot ontruiming uitgevaardigd voor een gebied dat valt binnen de concessie van Zijin Rosebel Gold Mines.

Het gaat om het terrein tussen de grens van Nieuw Koffiekamp en de Royal Hill-mijn, inclusief het Redi Bergi-gebied, aangeduid als het noordoostelijke deel van de Royal Hill-mijn.

In de kennisgeving, gedateerd 7 februari 2026, wordt bevolen dat het genoemde gebied volledig ontruimd moet zijn vóór vrijdag 13 februari 2026 om 08.00 uur. De oproep is gericht op iedereen die zich in het gebied ophoudt of daar activiteiten ontplooit.

De politie stelt dat betrokkenen het terrein onmiddellijk en volledig moeten verlaten. Daarbij wordt expliciet aangegeven dat men het kamp onverwijld moet afbreken, alle materialen en persoonlijke eigendommen moet meenemen en het gebied daarna ontruimd moet houden.

Wordt niet of onvoldoende aan de aanzegging voldaan binnen de gestelde termijn, dan zal het KPS volgens de bekendmaking samen met het Nationaal Leger en zonder nadere aankondiging overgaan tot ontruiming van het gebied, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Het document benadrukt dat de aanzegging geldt als een formele, rechtsgeldige en bindende kennisgeving. De bekendmaking is uitgegeven namens Korps Politie Suriname – Regio Midden-Suriname.