Plein: “Lange lijst van patiënten die bij het AZP wachten op een niersteenoperatie”

NPS-parlementariër Ivanildo Plein vroeg vrijdag aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) voor de lange periode die patiënten bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) moeten wachten op een niersteenoperatie.

“Informatie heeft mij bereikt dat er bij het AZP een hele lange waslijst is van mensen die een niersteenoperatie moeten ondergaan. U begrijpt dat de mensen met pijn zitten”, zei Plein. Hij stelde continu door enkele van deze personen te zijn gebeld.

De NPS’er merkte op dat ditzelfde probleem zich ook bij andersoortige operaties voordoet. Voor hem is het daarom belangrijk dat minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) het parlement informeert over hoe hij dit probleem voor de mensen kan oplossen.

Vicepresident Gregory Rusland deelde uiteindelijk aan het einde van de vergadering mee dat de regering de diverse vragen die gesteld zijn, mee zal nemen om dan op een later moment te kunnen antwoorden.

Tijdens het bezoek van president Jennifer Simons in december vorig jaar aan het AZP hebben meerdere medisch specialisten hun ernstige zorgen geuit over de huidige situatie binnen het grootste ziekenhuis van Suriname. Daarbij is met name gewezen op het structurele tekort aan zowel menskracht als materiële middelen.

Onder andere de chirurg Vikash Chigharoe schreef toen op zijn Facebook-pagina dat deze situatie niet alleen leidt tot grote frustratie en onzekerheid bij patiënten, maar ook tot radeloosheid onder de snijdende specialisten die hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren.

“Patiënten die nu al maanden op een operatie wachten, lopen het risico dat hun wachttijd oploopt tot een jaar of zelfs langer”, aldus de chirurg in zijn bericht.