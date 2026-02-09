Panelgesprek en documentaire over erfenis van het kolonialisme

Op donderdag 12 februari 19 uur bij Tori Oso vindt het programma Films & diepe taki plaats. De documentaire ‘Walter Rodney: What They Don’t Want You To Know’ wordt vertoond. Walter Rodney was een Guyanese intellectueel en activist, die in 1980 door een aanslag om het leven kwam. Hij was onder andere schrijver van How Europe underdeveloped Africa.

De film speelt in op de groeiende behoefte aan geschiedenis vanuit een ander perspectief, terwijl we worstelen met de erfenis van het kolonialisme en de impact daarvan op de moderne wereld.

Voordat de documentaire wordt vertoond is er panelgesprek, een diepe taki over de vraag: Kunnen we Rodney zijn werk vertalen naar onze postkoloniale dekoloniserende relatie tussen Suriname en Nederland en Surinamers hier en daar?

De avond wordt geopend door prof. dr. Guno Jones (leerstoelhouder van de Anton de Komleerstoel bij de Vrije Universiteit), de discussie is onder leiding van Euritha Tjan A Way, senior journalist bij De Ware Tijd.

In het panel zitten dr. Kirtie Algoe (docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname gepromoveerd op interreligieuze relaties), Marcelino Nerkust (president van de Federatie van Organisatie van Leerkrachten in Suriname (FOLS)), Karel Eckhorst (tot voor kort onderhandelaar van Suriname bij het IMF) en Filia Kramp (schrijfster Schaduwnatie en Kringloop van moed).

Op 25 november jongstleden vierde Suriname haar 50ste onafhankelijksdag. Dit Anton de Komleerstoel stond hierbij stil met filmavonden waarop klassieke films en documentaires worden vertoond en de beeldvorming wordt bediscussieerd. Deze avond wordt gerealiseerd in samenwerking met Caribbean Creativity, Africadelic en Euritha Tjan A Way.

Stuart Hall analyseerde films door te onderzoeken welke rol cinema speelt in het vormgeven en representeren van culturele identiteit. Hij benadrukte hoe films, als een vorm van “enunciative practice” (uiting of manier van articuleren), koloniale stereotypen kunnen uitdagen en diasporische identiteiten vorm kunnen geven. Belangrijk is dat Hall laat zien dat betekenissen die via culturele representaties zoals films uitgedrukt worden over de samenleving dynamisch zijn (niet vastliggen) en afhankelijk zijn van macht en perspectief. Welke verhalen worden verteld en door wie, en welke verhalen/thema’s worden verzwegen in de films of zijn onderbelicht, en welke rol speelt gender, etniciteit en klasse daarbij?

Waarom doet de Anton de Kom leerstoel dit? De leerstoel onderzoekt de koloniale geschiedenis en de slavernijgeschiedenis en de doorwerking op een interdiscipplinaire manier. Anton de Kom was een veelzijdig schrijver, ook filmscriptschrijver. En hij kende het belang van vertellen van historische verhalen vanuit het juiste perspectief: “Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweeken, dan dit geschiedenisonderwijs waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen.”