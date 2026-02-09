PALU verzoekt DNA om voorgestelde wijzigingen in Rechtstaat en Grondwet aan te houden

[INGEZONDEN] – De PALU heeft in een open brief en een daarbij behorende nota de voorzitter van De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) en de overige DNA-leden verzocht om de behandeling van de initiatiefwetten die moeten leiden tot herinrichting van onze Rechtstaat aan te houden. De PALU is van mening dat deze wijzigingen in de Grondwet en onze Rechtstaat met een breed maatschappelijk draagvlak dient plaats te vinden. De PALU stelt voorts voor dat koloniale structuren in onze Rechtstaat grondig en integraal moeten worden gewijzigd, maar zeker niet door wetgeving die slecht onderbouwd zijn en ingegeven lijken te zijn door “partij politieke” motieven.

Inheemsen voor de gek?

Ook de wijziging die betrekking heeft op de erkenning van de inheemsen als de oorspronkelijke bewoners van Suriname dienen plaats te vinden integraal moet andere vraagstukken die opgelost dienen te worden. De PALU is van mening dat wijzigingen in de Grondwet moeten leiden op oplossen van maatschappelijk problemen. De economische achterstand van de inheemsen ziet de PALU als het grootste maatschappelijk probleem van de inheemsen die met de nodige prioriteit aangepakt dienen te worden. Zo ook zal een oplossing moeten komen door het grondenrechten vraagstuk. Zonder dat oplossing van deze twee grote maatschappelijke vraagstukken zal de erkenning slechts “voor de gek houden” van de inheemsen blijken te zijn.

Koloniale politieke cultuur

Ook bij de wijzigingen van de Rechtstaat zullen wij ons moeten afvragen welk maatschappelijk probleem opgelost moet worden. De PALU ziet het grootste maatschappelijk probleem met betrekking tot de rechterlijke macht niet los van de politieke cultuur die erop neerkomt, degene die “aan de macht komt”, mag doen en laten zonder juridische consequenties en vooral zichzelf mag verrijken. Elke coalitie lijkt aan te treden in de regering met het uitgangspunt “wij zijn aan de macht, het is onze tijd om te doen en laten”. Een koloniale zienswijze die wordt voortgezet en die desastreus was en is voor de ontwikkeling van ons land.

Checks and balances

De PALU ziet de grootste opgave om ook binnen de Surinaamse Rechtstaat de koloniale erfenissen radicaal te wijzigen. De organisatie van onze Rechtstaat is ontstaan vanuit de doelstelling van de kolonisator om hier in Suriname het volk te onderdrukken. Van daaruit is een centraal georganiseerd Rechtstaat ontstaan waarbij alle rechters in dienst zijn bij het Hof van Justitie. Om de belangen van het Surinaamse volk te dienen stelt de PALU voor een gelaagde structuur van onze Rechtstaat waarin ook meer checks and balances worden ingebouwd.

Gelaagde rechtspraak

Rechters die op het eerste nivo bij de kanton rechtbanken rechtspreken zullen bij een aparte instituut van de rechtbanken in dienst moeten zijn. Rechters die op een hoger nivo beroepszaken moeten beoordelen zullen dan bij een apart orgaan werkzaam moeten zijn die die de gerechtshoven coördineren. En zo ook de eventueel in te stellen Hoge Raad. Een Raad van Justitie zal de rechters die werkzaam zijn in deze drie lagen op kwaliteit moeten beoordelen. Hierdoor zal de burger verzekerd moeten zijn van meer “onafhankelijke recht sprekende instanties”.

Integrale wijzigingen

De PALU is voorts een voorstander van het instellen van de Nationale Ombudsman en het instellen van het onderzoekrecht van DNA door eindelijk de organieke wetten daartoe aan te nemen in DNA. Ook is het noodzakelijk om in onze wetgeving op te delen in civiele recht, strafrecht en publiek recht, in navolging van wat in andere landen vandaag de dag gangbaar is. Het oplossen van kwesties tussen bedrijven en/of burgers enerzijds en de overheid anderzijds zou moeten geschieden voor een rechtsprekende instantie gespecialiseerd daartoe.

Wijzingen aanhouden

Met deze nota verzoekt de PALU DNA leden, en met name de voorzitter van DNA, om de voorgestelde wijzigingen in onze Rechtstaat en onze Grondwet aan te houden. De PALU verzoekt in het verlengde van de bovengenoemde wijzigingen een breed maatschappelijke discussie op te starten zodat er breed draagvlak ontstaat voor de structurele wijzigingen die noodzakelijk zijn in onze Rechtstaat, om daadwerkelijk “het koloniaal geërfd systeem radicaal te veranderen”.

PALU Secretariaat Massa Communicatie en PR