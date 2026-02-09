Overheid Suriname monitort Nutrilon-terugroeping: geen acute gezondheidsrisico’s vastgesteld

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname (VWA) heeft via het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) kennisgenomen van een vrijwillige terugroepactie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), in samenwerking met Danone, producent van Nutrilon babyvoeding.

Aanleiding voor deze terugroepactie is een recente aanscherping van de grenswaarden voor de stof cereulide in babyvoeding door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Cereulide is een toxische stof die onder bepaalde omstandigheden kan voorkomen in voedingsmiddelen.

De terugroepactie heeft betrekking op specifieke batches van Nutrilon babyvoeding zoals hier gespecificeerd (PDF) en hier.

Hoewel de terugroepactie formeel betrekking heeft op de Nederlandse markt, acht de Surinaamse overheid het van belang om de samenleving hierover te informeren, aangezien vastgestelde batches ook via de formele distributiekanalen in Suriname zijn geimporteerd.

De bevoegde Surinaamse autoriteiten hebben direct gehandeld, beschikken over inzicht in de betreffende batches en monitoren de situatie actief in samenwerking met de relevante instanties.

Er zijn op dit moment geen meldingen van gezondheidsproblemen in Suriname. De genomen maatregelen zijn uitsluitend uit voorzorg, in het belang van de gezondheid en veiligheid van zuigelingen en jonge kinderen.

Advies aan ouders en verzorgers

Indien u Nutrilon babyvoeding heeft aangeschaft, wordt u geadviseerd het volgende te doen:

• Controleer de verpakking op batchnummer en houdbaarheidsdatum (vervaldatum).

• Gebruik uit voorzorg geen producten die onder de terugroepactie vallen.

• Breng betreffende producten terug naar de winkel waar deze zijn aangeschaft.

Voor nadere informatie of klachten kunt u contact opnemen met:

• De afdeling Consumentenzaken van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie aan de Havenlaan 10.

Whatsapp: 8530915

Email: consumentenzaken.sur@gmail.com

• De afdeling Keuringsdienst voor voedingsmiddelen en Waren van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg

Rodekruislaan 15

Telefoon: 178

Email: keuringsdienst23@outlook.com