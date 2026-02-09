HomeOnderwerpenJustitie en politieGrote zoekactie in bosgebied Zanderij: 24-jarige Melvin sinds zaterdagochtend vermist
Grote zoekactie in bosgebied Zanderij: 24-jarige Melvin sinds zaterdagochtend vermist

Grote zoekactie in bosgebied Zanderij: 24-jarige Melvin sinds zaterdagochtend vermist

In het bosgebied van Zanderij (Para) wordt sinds zondagochtend intensief gezocht naar de 24-jarige Melvin, die vanaf zaterdag 7 februari om 10.00 uur vermist is in Suriname. De zoektocht vond plaats met inzet van de politie en verschillende ondersteunende teams.

Onder coördinatie en betrokkenheid van DNA-lid Michael Marengo wordt er in het gebied met man en macht gezocht. Ook Social Army, met Mitchell Matroos, ondersteunt de inspanningen. Volgens betrokkenen worden alle beschikbare middelen ingezet en wordt de situatie nauwlettend gevolgd.

Het team van KPS (afdeling drones) heeft ruim 2,5 uur boven het gebied gevlogen, maar moest de zoektocht tijdelijk staken vanwege een tekort aan stroom om de apparatuur op te laden. Melvin is tot nu toe nog niet aangetroffen.

De groep jagers die meeloopt met DNA-lid Marengo zet de zoektocht echter door. Het plan is om maandagochtend met een groter en sterk team de zoekactie voort te zetten.

Mensen die informatie hebben over Melvin of zijn mogelijke verblijfplaats, worden dringend gevraagd dit direct te melden bij de Surinaamse autoriteiten. Informatie die binnenkomt, zal zodra mogelijk worden gedeeld. Veel betrokkenen spreken de hoop uit op een snelle en veilige terugkeer.

