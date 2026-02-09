Chinese ondernemer overvallen voor zijn woning

Een Chinese ondernemer is maandag bij thuiskomst voor zijn woning aan de Kronosstraat in Suriname overvallen en naar zeggen beroofd van een groot geldbedrag.

Vernomen wordt dat de ondernemer uit zijn voertuig stapte om de poort te openen, toen hij werd aangevallen door drie gemaskerde criminelen. Ze gingen er vandoor met een tas waarin het geld was bewaard.

Na de overval stapten de criminelen in een witte Toyota Ractis en reden weg.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. Hij verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat er ruim 750.000 SRD is buitgemaakt.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de overvallers.