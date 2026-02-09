HomeOnderwerpenJustitie en politie62-jarige man overleden na bijenaanval in Nickerie
62-jarige man overleden na bijenaanval in Nickerie

Een 62-jarige man uit Nickerie is zondag in het Mungra Medisch Centrum (MMC) in het westen van Suriname overleden, nadat hij was aangevallen door agressieve bijen.

Naar verluidt hebben zich in totaal zes slachtoffers na de bijenaanval gemeld bij de Spoedeisende Hulp van het MMC. Drie van hen zijn ter observatie opgenomen, terwijl twee anderen na medische behandeling naar huis mochten.

Het zesde slachtoffer, Parmanand Ramdhan (62), overleed later aan de gevolgen van de bijensteken.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de bijen zich bevonden op de berm van een leegstaand perceel aan de Alibuksweg. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om assistentie te verlenen en de situatie onder controle te brengen.

De politie van Henar werd pas in de avonduren op de hoogte gesteld van het incident, waarbij uiteindelijk één dodelijk slachtoffer te betreuren valt.

