Verdachte Denise S. (58): ‘Nooit de bedoeling dat Sherwin zou sterven; hij moest bang gemaakt worden’

In Amsterdam stonden de 58-jarige Denise S. en haar dochter Priscilla B. afgelopen vrijdag voor de rechter in de zaak rond de vermoorde Sherwin Peterhof (41), wiens lichaam werd begraven in België.

Peterhof was een vriend van Denise S., die hem beschuldigde van de diefstal van 100.000 euro aan spaargeld uit haar woning. De dochter van S. zou het initiatief hebben genomen om het probleem rond het verdwenen spaargeld van haar moeder op te lossen, opperde de advocaat van S.

Ze trommelde mannen op voor een confrontatie om het geld op te eisen. S. verklaarde dat het nooit haar bedoeling was geweest dat Sherwin zou sterven. Hij moest bang gemaakt worden, aan de tand gevoeld worden. En daarvoor waren vier mannen opgetrommeld.

Peterhof werd op 5 augustus 2025 met het voorwendsel een laminaatvloer te leggen naar de woning van B. aan het Bijlmerplein gelokt. Daar werd hij opgewacht door de mannen. Hij werd zwaar mishandeld en uiteindelijk door slagen op zijn hoofd met zwaar gereedschap om het leven gebracht.

S. heeft bij de politie bekend dat ze de volgende dag een auto huurde en het lichaam, dat in een tapijt was gewikkeld, een paar dagen later naar België bracht. Daar is het slachtoffer op 10 augustus begraven in een maïsveld. Ze ontkent aanwezig te zijn geweest toen Peterhof om het leven werd gebracht.

S. vertrok naar Suriname, maar meldde zich na een opsporingsbericht bij de Surinaamse politie waarna ze werd uitgeleverd.

Tijdens de zitting op vrijdag 6 februari 2026 verklaarde Denise S.: “Wat een vreselijke tragedie. Dit had ik nooit gewenst, gewild of gedacht dat dit zou kunnen gebeuren met iemand die ik een vriend noemde. Het was absoluut niet mijn intentie om hem bij mij thuis te laten komen, waarbij dit zou gebeuren. Ik had nooit gedacht dat het zo uit de hand zou lopen.”

Naast Denise en haar dochter Priscilla zijn er nog zes verdachten opgepakt: Claimond M. (42) uit Rotterdam, Tieleman W. (41), Fatih T. (31), Badreddine B. (40) uit Rotterdam, Mark V. (44) en Edgar M. (51) uit Vlaardingen.

Een negende verdachte is de nog altijd voortvluchtige Hugo Ruimwijk: