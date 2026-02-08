HomeOnderwerpenJustitie en politieZwavelzuur vaten aangetroffen in bosschage tijdens blussen grasbrand
Zwavelzuur vaten aangetroffen in bosschage tijdens blussen grasbrand

Vaten zwavelzuur aangetroffen in bosschage tijdens blussen grasbrand

Leden van het Korps Brandweer Suriname hebben zondagmiddag een verontrustende ontdekking gedaan tijdens het blussen van een grasbrand. In een bosschage nabij de kruising van de Graniet- en de Arctonstraat werden zes zwavelzuur vaten aangetroffen.

Na de vondst zijn direct meerdere instanties ingeschakeld. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) bevestigt dat het gaat om vaten die gebruikt worden voor de opslag van gevaarlijke chemische stoffen.

Volgens Jerry Slijngaard, coördinator van NCCR ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de Surinaamse politie, die eerst moet vaststellen hoe en door wie de vaten op die locatie zijn achtergelaten.

Aangezien het om een mogelijke milieuverontreiniging gaat, zullen ook de bevoegde milieuautoriteiten worden betrokken om de impact op de omgeving te beoordelen. Andere relevante instanties zijn inmiddels op de hoogte gesteld en zullen waar nodig ondersteuning verlenen.

De politie van het ressort Geyersvlijt heeft de vaten in beslag genomen en een onderzoek ingesteld. Over de herkomst van het zwavelzuur en mogelijke risico’s voor de volksgezondheid wordt nog nader onderzoek verricht.

Zwavelzuur wordt in de (kleinschalige) goudsector gebruikt om gouddragend materiaal chemisch te bewerken en metalen los te weken, vaak als onderdeel van geïmproviseerde processen waarbij ook andere gevaarlijke stoffen in het spel kunnen zijn.

Dat de vaten niet op een beveiligd bedrijfsterrein staan maar verstopt in het groen, past bij tijdelijke opslag of doorvoer richting goudvelden (bijvoorbeeld Brownsweg-gebied) of bij het dumpen van gevaarlijk spul om controles te ontwijken.

Naast het directe gevaar voor omwonenden en hulpdiensten is vooral de milieuschade groot, omdat morsen of lekkage bodem en grondwater langdurig kan aantasten.

UPDATE: Na test door ingeschakelde experts bleek het om water te gaan in containers, waar eerder zwavelzuur in moet hebben gezeten.

