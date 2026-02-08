Van Samson: “Ik had Santokhi gewaarschuwd om niet met iedereen te werken”

Volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson heeft oud-president Chan Santokhi een fout gemaakt door ondanks adviezen toch met iedereen gedurende die regeerperiode te willen werken.

“Wanneer men nu achter zaken komt die zich sinds 2018 voordoen in Suriname, dan zeg ik terecht dat het vorig beleid een fout heeft gemaakt door letterlijk met iedereen te willen werken.

En daarvoor had ik de vorige president gewaarschuwd. Ik zei hem: ‘president, u wilt met iedereen werken, maar niet iedereen wil met u werken’”, zei Van Samson in een interview op Apintie tv.

De volksvertegenwoordiger stelt na zijn advies aan Santokhi ervan te zijn verweten aan politieke koppensnellerij te willen doen. “Het was op zijn zachtst gezegd te naïef om ervan uit te gaan dat iemand die gezeten heeft in een vorig kabinet jouw beleid gaat ondersteunen”, aldus de VHP’er.

De politicus noemt als voorbeeld de recente schandalen bij de Melkcentrale nv. Daar zijn ook mensen tijdens de vorige regeerperiode in hun functie gelaten en is er nu pas ontdekt dat er al jaren werd gefraudeerd. Hij vraagt zich af waar de controlerende taak van de twee voorgaande Raden van Commissarissen (RvC) is geweest.

Ten aanzien van het recente besluit om ABOP’er Wensley Rozenhout op non-actief te stellen als president-directeur bij Grassalco, stelt Van Samson dat zolang de wetten over ingrijpende veranderingen bij de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie niet zijn aangenomen, er daar verder niets zal gebeuren.

Dat komt, omdat de NDP als grootste coalitiepartij de ABOP nodig heeft om voor de nodige 34 stemmen in De Nationale Assemblee te zorgen, zodat deze wetten kunnen worden aangenomen.

“Je kan het dus niet permitteren om de ABOP of PL er niet bij te hebben. Dus wat je ook hoort over strafbare zaken die zich hebben voltrokken op welk ministerie dan ook, het gaat nu eventjes in de vriezer gezet worden. Valt het het volk niet op dat we nu niets meer horen over Grassalco?”, aldus Van Samson.