Vader neergestoken na confrontatie met Mulo-scholieren

Wat begon als een vader die zijn kind wil beschermen, eindigde in een explosieve confrontatie bij een Mulo-school in Suriname. Een 42-jarige man, A.G., raakte op 6 februari 2026 gewond toen hij bij de school verhaal ging halen over het dagelijks lastigvallen van zijn zoon.

Binnen korte tijd liep de situatie volledig uit de hand: er werd een autoruit vernield en de man kreeg een steekverwonding in zijn buik.

Volgens de politie kwam A.G. die dag naar de school om zijn zoon en dochter op te halen. Ter plekke sprak hij een scholier, B.S., aan over het gedrag richting zijn zoon. Maar het gesprek bleef niet tussen twee personen: drie tot vier jongens, die vermoedelijk als een groepje optreden, mengden zich er vrijwel direct in.

Wat daarna volgde, was een verhitte ruzie die in seconden omsloeg naar geweld.

In de chaos duwde A.G. de scholier B.S. tegen het hoofd. Kort daarop vernielde een andere scholier, P.J., de achterruit van het voertuig van de man. Terwijl de spanning hoog opliep en omstanders zich verzamelden, keerde B.S. terug. Niet met woorden, maar met een scherp voorwerp: A.G. werd in zijn buik gestoken.

Na het incident renden de betrokken scholieren weg. Een militair die langsreed, zag P.J. met bloed aan zijn arm en zette de achtervolging in. P.J. werd vervolgens naar het politiebureau overgebracht. B.S. meldde zich later aan bij de politie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn B.S. en P.J. in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken voor verder onderzoek.