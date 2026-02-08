HomeOnderwerpenJustitie en politieVader neergestoken na confrontatie met Mulo-scholieren
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vader neergestoken na confrontatie met Mulo-scholieren

-

0

Caribbean Night

Wat begon als een vader die zijn kind wil beschermen, eindigde in een explosieve confrontatie bij een Mulo-school in Suriname. Een 42-jarige man, A.G., raakte op 6 februari 2026 gewond toen hij bij de school verhaal ging halen over het dagelijks lastigvallen van zijn zoon.

Binnen korte tijd liep de situatie volledig uit de hand: er werd een autoruit vernield en de man kreeg een steekverwonding in zijn buik.

Volgens de politie kwam A.G. die dag naar de school om zijn zoon en dochter op te halen. Ter plekke sprak hij een scholier, B.S., aan over het gedrag richting zijn zoon. Maar het gesprek bleef niet tussen twee personen: drie tot vier jongens, die vermoedelijk als een groepje optreden, mengden zich er vrijwel direct in.

Wat daarna volgde, was een verhitte ruzie die in seconden omsloeg naar geweld.

In de chaos duwde A.G. de scholier B.S. tegen het hoofd. Kort daarop vernielde een andere scholier, P.J., de achterruit van het voertuig van de man. Terwijl de spanning hoog opliep en omstanders zich verzamelden, keerde B.S. terug. Niet met woorden, maar met een scherp voorwerp: A.G. werd in zijn buik gestoken.

Na het incident renden de betrokken scholieren weg. Een militair die langsreed, zag P.J. met bloed aan zijn arm en zette de achtervolging in. P.J. werd vervolgens naar het politiebureau overgebracht. B.S. meldde zich later aan bij de politie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn B.S. en P.J. in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken voor verder onderzoek.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
John en Edna Lont-Silos vieren gouden huwelijksjubileum: 50 jaar liefde en verbondenheid
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen