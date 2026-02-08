Restaurant in Albina voor tweede keer in drie maanden gesloten wegens smerigheid

Een restaurant in Albina is op zaterdag 7 februari, bijna drie maanden na de eerdere sluiting op woensdag 12 november, opnieuw door districtscommissaris Marvin Vijent gesloten wegens ernstige overtredingen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

Buurtbewoners hadden bij de autoriteiten geklaagd over vervuild water met een sterke stank dat vanuit het pand rechtstreeks de straat op stroomde en daar bleef staan. Naar aanleiding van deze meldingen voerde de bestuursdienst een controle uit.

Tijdens de inspectie werd een sterk vervuilde keuken aangetroffen, evenals een overstromende vetput. De omstandigheden vormden een direct risico voor de volksgezondheid, waarop werd besloten het restaurant per direct te sluiten.

De zaak was vorig jaar gesloten vanwege vergelijkbare misstanden. Toen werden onder meer slechte sanitaire voorzieningen, gebrekkige ventilatie, een niet-functionerend afzuigsysteem, een vervuilde oven, een natte en modderige vloer, etensresten van meerdere dagen oud en een ton met vuil afwaswater vastgesteld.

Volgens de controlerende instanties zijn deze ernstige onregelmatigheden bij de recente inspectie opnieuw geconstateerd.