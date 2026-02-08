Politie waarschuwt bromfietsers en e-bikers: “Rood-blauwe lichten zijn geen gadget”

De politie in Regio Paramaribo ziet het de laatste tijd steeds vaker: bromfietsen en zelfs e-bikes die in het verkeer rondrijden met gemonteerde blauwe en rode lampen. Het gaat daarbij veelal om knipperende richtingaanwijzers die sterk lijken op de zwaailichten van hulpdiensten. Volgens de politie is dat niet alleen misleidend, maar ook in strijd met de wet.

De autoriteiten benadrukken dat het gebruik van rood-blauwe zwaailichten – en ook sirenes – in Suriname wettelijk is voorbehouden aan hulpdiensten. Denk aan de politie, brandweer, ambulance en de militaire politie, en dan uitsluitend tijdens spoedeisende ritten. Het voeren van dergelijke signalering is bedoeld om verkeer direct te laten reageren wanneer elke seconde telt.

Wie als particulier of organisatie toch met deze verlichting op de weg verschijnt, loopt volgens de politie een groot risico. Het onbevoegd voeren van rood-blauw licht op privévoertuigen, maar ook op bromfietsen, e-bikes en vergelijkbare vervoermiddelen, is verboden en kan leiden tot een boete. Daarbij geldt dezelfde lijn voor particulieren én beveiligingsbedrijven: ook voertuigen die bijvoorbeeld voor geldtransporten worden ingezet, mogen deze lichten en sirenes niet gebruiken.

De politie geeft aan dat er handhavend zal worden opgetreden tegen overtreders. Dat kan niet alleen resulteren in fikse boetes, maar ook in aanvullende maatregelen. Bestuurders lopen bovendien het risico dat hun voertuig of bromfiets in beslag wordt genomen en pas na herkeuring weer wordt vrijgegeven.