Man probeert zijn vrouw tijdens ruzie gramoxone toe te dienen

Een 46-jarige vrouw heeft zaterdag de politie ingeschakeld nadat haar partner haar na een uit de hand gelopen ruzie met geweld een verdelgingsmiddel zou hebben willen toedienen. Het incident deed zich voor aan de Welgedacht A-weg in Suriname.

In gesprek met de redactie van Waterkant.Net verklaarde de vrouw dat zij voorafgaand aan het voorval ruzie kreeg met haar partner. Tijdens de ruzie zou de man een fles gramoxone hebben gepakt met de bedoeling de inhoud via haar mond binnen te krijgen.

Volgens het slachtoffer kreeg zij een kleine hoeveelheid van het zeer gevaarlijk verdelgingsmiddel binnen, waarna zij direct de Surinaamse politie inschakelde.

Wetsdienaren van Santo Boma gingen na de melding ter plaatse voor onderzoek. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Het slachtoffer is door de politie naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd, waar zij medisch wordt behandeld. Het onderzoek is gaande.