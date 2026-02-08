Lau: “Zolang bespuitingswerkzaamheden uitblijven zal aantal chikungunya-besmettingen blijven toenemen”

Volgens NPS-parlementariër Jeffrey Lau moet er vanuit de regering zo snel mogelijk insecticiden worden ingekocht om de Aedes aegypti, de muskiet die het chikungunya-virus overbrengt op mensen, te bespuiten.

Het aantal geregistreerde besmettingen blijft in Suriname stijgen en is binnen een week meer dan verdubbeld.Een aantal personen heeft zowel chikungunya als dengue.

VWA-minister André Misiekaba zei afgelopen week voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat er reeds een bestelling geplaatst is voor chemicaliën. Het wachten is daarop, zodat kan worden overgegaan tot bespuitingswerkzaamheden.

“Hoe snel kan Volksgezondheid erop reageren, zodat het aantal gevallen verlaagd wordt? Ook dat de mensen adequate zorg krijgen. Het ministerie is al gestart met het ophalen van grofvuil, maar er moet iets worden gedaan aan de plaag van de muskieten. Er moet dus snel insecticide worden aangekocht en gespoten worden, zodat we weten dat er minder muskieten in omloop zijn”, zei Lau in een interview op TBN.

De politicus, die ook arts is van beroep, stelde dat zolang de bespuitingswerkzaamheden uitblijven, het te verwachten is dat het aantal chikungunya-, dengue- of misschien zelfs zika-besmettingen zal toenemen. Vooral wanneer nu duidelijk is dat de besmettingen in meerdere districten zijn geregistreerd.

Volgens de medicus is de Aedes aegypti een muskiet die meer in de ochtend- en avonduren actief is. “Maar dat wil nog niet zeggen dat je niet overdag of in de avond gestoken kan worden. Maar dat zijn de piekuren en moet je dan extra voorzichtig zijn”, stelde hij.

Aan de andere kant is er volgens Lau ook sprake van een periode met veel griepgevallen. Dat zorgt ervoor dat bepaalde personen zowel door chikungunya als griep worden getroffen. Hierdoor kunnen meerdere mensen worden besmet. Hij kent bijvoorbeeld een geval waarbij een school moest worden gesloten, omdat de leerkrachten allemaal ziek zijn.

“Dus het wordt een probleem. Straks gaan alle Surinaamse bedrijven ook moeten worden gesloten, want mensen komen niet aan het werk. Dus we moeten zo snel mogelijk ingrijpen. Begin met het bespuiten van de muskieten”, aldus Lau.