Feest eindigt in chaos na beroving in tourbus

Een 20-jarige man is afgelopen nacht aangehouden na een beroving in een tourbus aan de Franklinweg in Suriname. De verdachte rukte bij het uitstappen uit de bus de schoudertas weg van een man, met wie hij samen in de tourbus zat.

Het slachtoffer ging de dader meteen achter na. Met hulp van omstanders kon de verdachte worden aangehouden.

Tijdens deze aanhouding werd hij door omstanders mishandeld. De verdachte bleek ongewapend te zijn.

De politie van Latour heeft de zaak overgenomen en zal de verdachte, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering stellen.