Arrestant steekt celgenoot in halsstreek; slachtoffer ernstig gewond

In het cellenhuis van politie Uitvlugt in Suriname is zondag een vechtpartij uitgebroken tussen twee arrestanten, waarbij één van hen levensgevaarlijk gewond is geraakt.

De exacte aanleiding van de vechtpartij is vooralsnog niet bekend.

Vernomen wordt dat de arrestanten verwikkeld raakten in een worsteling op de gang van het cellenhuis, waarbij de 38-jarige Patrick S. het slachtoffer met het mes heeft verwond.

De 37-jarige Joel M. liep een steekwond op in zijn halsstreek. Hij was ingesloten wegens diefstal. Vermoed wordt dat een slagader is geraakt, waardoor hij hevig bloedde.

Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zijn gezondheidstoestand wordt als levensbedreigend omschreven.

De verdachte Patrick S. (38) is ingesloten wegens diefstal middels geweldpleging. Bij hem is een mes aangetroffen, dat door de Surinaamse politie in beslag is genomen.