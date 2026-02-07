HomeOnderwerpenOnderwijsZeven studenten uit Suriname gestart aan Universiti Teknologi PETRONAS in Maleisië
Zeven studenten uit Suriname gestart aan Universiti Teknologi PETRONAS in Maleisië

-



Zeven studenten uit Suriname zijn op vrijdag 6 februari officieel verwelkomd aan de Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) in Maleisië. Het gaat om de allereerste groep Surinamers die aan deze universiteit begint én om de eerste keer dat Maleisië studenten uit Suriname ontvangt.

De studenten hun toelating maakt deel uit van een speciaal initiatief van energiebedrijf PETRONAS, in samenwerking met Staatsolie, gericht op het opbouwen van een internationale talentenpool voor de energiesector.

Met dit samenwerkingsprogramma worden jonge talenten uit verschillende landen met elkaar verbonden en opgeleid voor een toekomst in de wereldwijde energie-industrie. Voor Suriname betekent dit een belangrijke stap in de versterking van het menselijk kapitaal en de internationale onderwijssamenwerking.

UTP heeft de studenten welkom geheten in haar academische gemeenschap en zegt hen actief te zullen ondersteunen bij hun aanpassing aan het leven in Maleisië, de cultuur en het academisch systeem.

De universiteit wenst de studenten een succesvolle en betekenisvolle studietijd toe.



