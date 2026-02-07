HomeOnderwerpenJustitie en politieVier huizen afgebrand te Flora; vijfde loopt schroeischade op
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vier huizen afgebrand te Flora; vijfde loopt schroeischade op

-

0
Vier huizen afgebrand te Flora; vijfde loopt schroeischade op

Caribbean Night

Bij de hevige brand die vrijdagavond 6 februari 2026 woedde aan de Floris Zwakkestraat in Suriname zijn in totaal vier woningen volledig in de as gelegd.

Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas aan de redactie van Waterkant.Net.

Bij aankomst van de hulpdiensten te Flora B sloegen de vlammen al hevig om zich heen, waardoor het vuur zich snel kon uitbreiden naar omliggende panden.

Een vijfde woning liep aanzienlijke schroeischade op. Daarbij raakten de windveer en het plafond beschadigd en sprongen enkele ruiten.

De brandweer was met voldoende manschappen ter plaatse en voerde nabluswerkzaamheden uit om heropflakkering te voorkomen.

Er zijn gelukkig geen slachtoffers te betreuren. De materiële schade is echter enorm, mede omdat vernomen wordt dat geen van de getroffen woningen verzekerd is.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van Flora is belast met het onderzoek.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Oplichters na valse overmakingen en autodiefstal klemgereden
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen