Vier huizen afgebrand te Flora; vijfde loopt schroeischade op

Bij de hevige brand die vrijdagavond 6 februari 2026 woedde aan de Floris Zwakkestraat in Suriname zijn in totaal vier woningen volledig in de as gelegd.

Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas aan de redactie van Waterkant.Net.

Bij aankomst van de hulpdiensten te Flora B sloegen de vlammen al hevig om zich heen, waardoor het vuur zich snel kon uitbreiden naar omliggende panden.

Een vijfde woning liep aanzienlijke schroeischade op. Daarbij raakten de windveer en het plafond beschadigd en sprongen enkele ruiten.

De brandweer was met voldoende manschappen ter plaatse en voerde nabluswerkzaamheden uit om heropflakkering te voorkomen.

Er zijn gelukkig geen slachtoffers te betreuren. De materiële schade is echter enorm, mede omdat vernomen wordt dat geen van de getroffen woningen verzekerd is.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van Flora is belast met het onderzoek.