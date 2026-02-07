VIDEO: Meerdere woningen verwoest door grote brand te Flora B

Een grote brand in Suriname heeft vrijdagavond 6 februari 2026, rond 19:50u meerdere woningen verwoest te Flora B.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat in totaal drie woningen in brand stonden. Twee aan de Floris Zwakkestraat, een zijstraat van de Leo Eliazerstraat en eentje aan de Tapoeripastraat.

De Surinaamse brandweer is groots ingezet om het vuur te bestrijden. Een groot gebied is daarvoor afgezet. Nadere informatie is op dit moment nog niet bekend.

Op de beelden van de video hieronder is te zien dat het om een grote brand gaat.