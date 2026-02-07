Suriname start nieuwe lichting luchtverkeersleiders: intensieve ATC-opleiding moet veiligheid en vertrouwen in het luchtruim versterken

Suriname heeft officieel het startsein gegeven voor een nieuwe opleidingstraject voor luchtverkeersleiders. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) kondigde op 6 februari 2026 de officiële start aan van de Basic Air Traffic Services (BATS)-opleiding, die moet bijdragen aan meer veiligheid, continuïteit en verdere professionalisering binnen de nationale en internationale luchtvaart.

De training staat onder toezicht van het Caribbean Aviation Safety and Security Oversight System (CASSOS) en telt dertien cursisten. Volgens het persbericht hebben de deelnemers al praktijkervaring binnen de organisatie en zijn zij via on-the-job training voorbereid op het intensieve traject dat nu officieel is begonnen.

Bij de opening waren onder meer aanwezig: TCT-minister Raymond Landveld, waarnemend directeur Transport Verno Prijor, onderdirecteur waarnemend Luchttransport Fred Francis en directeur Algemene en Administratieve Zaken Faridy Lila. Landveld benadrukte dat investeren in menselijk kapitaal cruciaal is voor een duurzame ontwikkeling van de luchtvaartsector en daarmee voor Suriname als geheel.

De minister gaf ook aan dat de start van de opleiding langer op zich liet wachten. Twee jaar geleden waren er al plannen, maar door beperkte middelen bleek het toen niet haalbaar. Door gerichte inspanningen van het Directoraat Transport zijn de benodigde middelen alsnog vrijgemaakt, waardoor het traject nu daadwerkelijk van start kan gaan.

Volgens Landveld is luchtverkeersleiding een onmisbare schakel in de veiligheid van het luchtruim: goed opgeleide verkeersleiders raken direct aan mensenlevens, internationale operaties en het vertrouwen in Suriname als luchtvaartbestemming. Hij koppelde dit ook aan sectoren die sterk leunen op betrouwbare vliegverbindingen, zoals toerisme, olie en gas, medische vluchten en internationale connectiviteit.

Waarnemend directeur Transport Prijor sprak de trainees eveneens toe en benadrukte dat zij aan het begin staan van een zwaar maar belangrijk traject dat discipline, concentratie en stressbestendigheid vraagt. Hij sprak zijn waardering uit voor hun inzet en motivatie en gaf aan vertrouwen te hebben in hun professionaliteit.

De BATS-opleiding duurt ongeveer acht tot negen maanden en bestaat uit een theoretisch deel en een uitgebreid simulatorprogramma. Na afronding volgt een toets die door CASSOS wordt afgenomen, als verificatie dat de vereiste kennis en vaardigheden zijn behaald. Daarna kunnen deelnemers als volledig gekwalificeerde torencontrollers aan de slag, met mogelijkheid tot verdere kwalificatie richting Air Traffic Controller.

Naast luchtverkeersleiders investeert Suriname ook in de opleiding van Aeronautical Information Services (AIS)-medewerkers. Deze training duurt zeven tot acht weken en vindt, na medische en psychologische keuring, plaats onder begeleiding van externe instructeurs. Het bestaande AIS-personeel krijgt daarnaast een opfriscursus via interne instructeurs.

Met deze opleidingen wil Suriname verder voldoen aan internationale standaarden van de International Civil Aviation Organization (ICAO) en tegelijkertijd werken aan het versterken van de reputatie en geloofwaardigheid van het Surinaamse luchtruim. Landveld riep de trainees tot slot op het traject met toewijding en professionaliteit te doorlopen, omdat hiermee niet alleen individuele carrières, maar ook de veiligheid en toekomst van Suriname worden versterkt.