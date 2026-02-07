Sampie: “Santokhi en Brunswijk waren mansgenoeg om elkaar in de ogen te kijken en zaken recht te trekken”

ABOP-parlementariër Edgar Sampie stelt dat er tijdens de vorige regeerperiode vaak momenten zijn geweest waarop de toenmalige president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk het met elkaar niet eens waren over bepaalde besluiten.

Zo was dat ook het geval toen Garcia Paragsingh benoemd moest worden tot procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie in Suriname.

“We hebben vaak momenten in de vorige regering gekend waarin er meningsverschillen waren. Maar die twee mannen waren mansgenoeg om elkaar in de ogen te kijken en zaken recht te trekken. En dat was ook één van de momenten waarop ze elkaar na een kort overleg hebben kunnen vinden”, zei Sampie vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA).

De ABOP’er reageerde hiermee op opmerkingen van NDP’er Ebu Jones, die vond dat ABOP-leider Ronnie Brunswijk kritiek levert op het wetsvoorstel om te komen tot hervormingen bij het OM en de rechterlijke macht, terwijl hij tijdens de vorige regeerperiode fel protesteerde tegen de benoeming van Paragsingh.

Het antwoord van Sampie is opvallend, aangezien hij tijdens de vorige zittingsperiode van DNA vaker kritiek leverde op de samenwerking.

Het is geen geheim dat de ABOP niet blij is met bepaalde besluiten die nu in de regering Simons-Rusland worden genomen. De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is de recente non-actiefstelling van ABOP-topper Wensley Rozenhout als president-directeur bij Grassalco N.V.