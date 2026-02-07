Overleden bromfietser (25) verloor controle over stuur door hoge snelheid

De bromfietser die in de vroege ochtend van vrijdag 6 februari 2026 om het leven kwam bij een verkeersongeval aan de Kwattaweg in Suriname, is de 25-jarige M.R.

Het gaat volgens de Surinaamse politie om een eenzijdig verkeersongeval dat voor het terrein van de Kwattamarkt plaatsvond.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de bromfietser vanuit de Derderijweg kwam en richting de Henry Fernandesweg reed. Ter hoogte van de Kwattamarkt verloor hij vermoedelijk door hoge snelheid de controle over het stuur en botste tegen een EBS-mast op de linkerberm.

Door de opgelopen verwondingen is hij ter plaatse overleden. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.