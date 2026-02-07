Opnieuw gewapende roofoverval bij goudveld; ruw goud buitgemaakt

Vier mannen hebben zaterdagmiddag een gewapende roofoverval gepleegd bij een goudveld te 32 Pasie aan de Brownsweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer B.P. (28) samen met zes andere arbeiders bezig was met werkzaamheden in het goudveld, toen zij plotseling werden overvallen. De daders waren vermoedelijk gewapend met machinegeweren.

Onder bedreiging werden de arbeiders gedwongen een kast, waarin ruw goudmateriaal was opgeslagen, open te breken. Het ruw goud werd door de overvallers verzameld en verdeeld over drie emmers. Daarnaast werd ook een rugtas met ruw goudmateriaal meegenomen.

Na de roof werden de slachtoffers gekneveld met touw, afkomstig van hangmatten. Na hun daad verlieten de criminelen de plaats te voet. Er zijn geen schoten gelost en er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Het is vooralsnog onbekend op welke wijze de daders het goudveld hebben bereikt en weer hebben verlaten. De slachtoffers wisten zichzelf later te bevrijden en stelden vervolgens hun werkgever op de hoogte, die de Surinaamse politie inschakelde.

Deze week hebben rovers gedurende drie dagen in het gebied gewapende roofovervallen gepleegd. Afgelopen vrijdag werd ook al een roofoverval gepleegd op een goudzoekerskamp aan de Brownsweg, waarbij een grote partij ruw goud werd buitgemaakt.