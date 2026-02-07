Oplichters na valse overmakingen en autodiefstal klemgereden

De verdachten Ryan J. (38) en Justin C. (23) zijn vrijdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) klemgereden en aangehouden, na uitgewerkte informatie van CTIU en SIGMA.

Vernomen wordt dat Justin donderdag een autohandelaar in Commewijne benaderde voor de aankoop van een zwarte Toyota Toyota Vellfire. Daarbij zou hij een valse overmaking hebben gedaan om de verkoper te misleiden.

Vervolgens nam hij het voertuig zogenaamd mee voor een proefrit, waarna hij niet meer terugkeerde en de auto werd gestolen.

Leden van het RBTP wisten Justin vrijdag 6 februari met het voertuig te signaleren te Coronie, waarna hij werd klemgereden en aangehouden.

Op aanwijzing van Justin werd kort daarna ook zijn medeverdachte Ryan, die door de Surinaamse politie wordt aangemerkt als het brein achter de oplichtingspraktijken, klemgereden en gearresteerd aan de Henck Arronstraat straat in Suriname.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachten vermoedelijk meerdere slachtoffers hebben gemaakt door gebruik te maken van valse overmakingen. De gestolen auto is terecht.