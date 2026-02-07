Ministerie: bericht over hiv-gevallen op scholen is nep

Er circuleert momenteel een screenshot van een WhatsApp-bericht op sociale media waarin onjuiste en misleidende informatie wordt verspreid over het aantal hiv-gevallen op verschillende scholen in Suriname. Deze informatie is niet afkomstig van officiële bronnen en is schadelijk voor zowel de scholen als de samenleving, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VGW).

Het ministerie doet een dringend beroep op iedereen die betrokken is bij het verspreiden van dergelijke onjuiste en schadelijke berichten om hiermee onmiddellijk te stoppen.

Het rondsturen van ongefundeerde cijfers over gevoelige onderwerpen zoals hiv kan ernstige gevolgen hebben voor betrokkenen en voor de samenleving als geheel.

De samenleving wordt opgeroepen uitsluitend de officiële kanalen van het ministerie te raadplegen voor correcte en betrouwbare informatie.

Het verspreiden van onware berichten kan niet alleen verwarring veroorzaken, maar ook het vertrouwen in de gezondheidszorg en andere belangrijke instellingen ondermijnen.

VGW benadrukt dat voor betrouwbare informatie altijd de officiële berichtgeving van het ministerie moet worden geraadpleegd.

De Surinaamse autoriteiten roepen op om verantwoord om te gaan met gevoelige onderwerpen en bij te dragen aan een zorgvuldige en goed geïnformeerde samenleving.