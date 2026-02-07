HomeOnderwerpenGezondheidMinisterie: bericht over hiv-gevallen op scholen is nep
GezondheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Ministerie: bericht over hiv-gevallen op scholen is nep

-

0
mobiele telefoon

Caribbean Night

Er circuleert momenteel een screenshot van een WhatsApp-bericht op sociale media waarin onjuiste en misleidende informatie wordt verspreid over het aantal hiv-gevallen op verschillende scholen in Suriname. Deze informatie is niet afkomstig van officiële bronnen en is schadelijk voor zowel de scholen als de samenleving, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VGW).

Het ministerie doet een dringend beroep op iedereen die betrokken is bij het verspreiden van dergelijke onjuiste en schadelijke berichten om hiermee onmiddellijk te stoppen.

Het rondsturen van ongefundeerde cijfers over gevoelige onderwerpen zoals hiv kan ernstige gevolgen hebben voor betrokkenen en voor de samenleving als geheel.

De samenleving wordt opgeroepen uitsluitend de officiële kanalen van het ministerie te raadplegen voor correcte en betrouwbare informatie.

Het verspreiden van onware berichten kan niet alleen verwarring veroorzaken, maar ook het vertrouwen in de gezondheidszorg en andere belangrijke instellingen ondermijnen.

VGW benadrukt dat voor betrouwbare informatie altijd de officiële berichtgeving van het ministerie moet worden geraadpleegd.

De Surinaamse autoriteiten roepen op om verantwoord om te gaan met gevoelige onderwerpen en bij te dragen aan een zorgvuldige en goed geïnformeerde samenleving.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Gewapende roofoverval te Musapasi; ruw goud en voertuig buitgemaakt
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen