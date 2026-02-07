Gewapende roofoverval te Musapasi; ruw goud en voertuig buitgemaakt

In Suriname hebben drie mannen vrijdagmiddag te Musapasi een gewapende roofoverval gepleegd. De daders waren zwaar bewapend en hadden respectievelijk een jachtgeweer, een vuistvuurwapen en een machinegeweer bij zich.

De slachtoffers zijn de 26-jarige chauffeur T.A. en de 63-jarige gouddelver M.T. Vernomen wordt dat ze in een zwarte Toyota Hilux over de Musapasi reden. T.A. was in opdracht van hun werkgever onderweg om M.T. van een goudveld op te halen en naar de stad te vervoeren. Kort daarvoor had M.T. een goudmat verwerkt en had hij 1140 gram ruw goud bij zich.

Ter hoogte van kilometer 4 sprongen de verdachten plotseling vanuit het bos de weg op. Daarbij losten ze schoten en dwongen de bestuurder het voertuig tot stoppen. De slachtoffers werden gegijzeld en onder dwang met hun eigen voertuig naar een zijweg ter hoogte van km 1 aan de Musapasi gereden.

Daar werden ze uit het voertuig gesleurd, met tie-wraps gekneveld en kregen zij hun shirts over het hoofd getrokken. De daders verlieten vervolgens de plaats met medeneming van het voertuig en het ruw goud.

Het gestolen voertuig werd later door de Surinaamse politie onbeheerd aangetroffen aan de Powerlineweg van Iamgold, ter hoogte van mast 11. De slachtoffers hebben enkele slagen moeten incasseren, maar verkeren buiten levensgevaar.

De politie van Brokopondo heeft aangifte opgenomen. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de Recherche Midden Suriname.