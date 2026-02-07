Echtpaar Amelo-Charles 50 jaar getrouwd

Het echtpaar Amelo-Charles heeft op donderdag 5 februari zijn 50-jarig huwelijksjubileum gevierd in Suriname. Het heuglijke feit vond plaats aan de Schaakbordstraat nummer te Pontbuiten, in het bijzijn van familie, vrienden en genodigden.

Theo Armand Amelo, geboren op 1 oktober 1952 te Paramaribo, is het oudste kind uit een gezin van drie. Hij was 32 jaar in dienst bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname. Daarnaast was hij actief in de sportwereld en beoefende onder meer voetbal, karate, judo en gewichtheffen. Zijn hobby’s zijn hengelen, jagen en koken.

Edna Theodora Charles, geboren op 26 juli 1953 te Curaçao, is het tweede kind uit een gezin van zeven. Zij heeft 37 jaar als leerkracht gediend op de Veritaschool, waar zij met grote toewijding generaties leerlingen heeft begeleid.

Het echtpaar is gezegend met vijf kinderen, 21 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Districtscommissaris Wennys Vijfhoven heeft namens president Jennifer Simons de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe aan het jubilerende echtpaar overhandigd.