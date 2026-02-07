HomeOnderwerpenMaatschappijEchtpaar Amelo-Charles 50 jaar getrouwd
MaatschappijNieuws uit Suriname

Echtpaar Amelo-Charles 50 jaar getrouwd

-

0
Echtpaar Amelo-Charles 50 jaar getrouwd

Caribbean Night

Het echtpaar Amelo-Charles heeft op donderdag 5 februari zijn 50-jarig huwelijksjubileum gevierd in Suriname. Het heuglijke feit vond plaats aan de Schaakbordstraat nummer te Pontbuiten, in het bijzijn van familie, vrienden en genodigden.

Theo Armand Amelo, geboren op 1 oktober 1952 te Paramaribo, is het oudste kind uit een gezin van drie. Hij was 32 jaar in dienst bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname. Daarnaast was hij actief in de sportwereld en beoefende onder meer voetbal, karate, judo en gewichtheffen. Zijn hobby’s zijn hengelen, jagen en koken.

Edna Theodora Charles, geboren op 26 juli 1953 te Curaçao, is het tweede kind uit een gezin van zeven. Zij heeft 37 jaar als leerkracht gediend op de Veritaschool, waar zij met grote toewijding generaties leerlingen heeft begeleid.

Het echtpaar is gezegend met vijf kinderen, 21 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Districtscommissaris Wennys Vijfhoven heeft namens president Jennifer Simons de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe aan het jubilerende echtpaar overhandigd.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Ministerie: bericht over hiv-gevallen op scholen is nep
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen