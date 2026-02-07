Doneer om Orange Halo te bouwen: een veilig buurtnetwerk voor kinderen onderweg

Of je nu in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of een kleinere gemeenschap woont: we willen allemaal hetzelfde. Dat onze kinderen veilig zijn wanneer ze buiten zijn — onderweg naar school, sport of familie.

Maar de werkelijkheid is veranderd. Ouders maken zich vaker zorgen, terwijl kinderen juist steeds zelfstandiger op pad gaan. En als er iets gebeurt, is een ouder niet altijd direct in de buurt. Daarom wordt Orange Halo ontwikkeld.

Orange Halo wordt een app waarmee kinderen, wanneer dat nodig is, snel een veilig netwerk van ouders en verzorgers in de buurt kunnen inschakelen. Niet om paniek te veroorzaken, maar om nabijheid, geruststelling en passende hulpmogelijk te maken. Soms is er geen noodsituatie, maar is het wél fijn dat iemand even kan meekijken of helpen — momenten waarop 112 niet nodig is, maar steun wel.

Dit initiatief draait om iets dat diep in onze gemeenschap zit: zorg voor elkaar. Niet wegkijken, maar verantwoordelijkheid nemen — zeker als het om kinderen gaat. Want een kind mag zich nooit alleen voelen op straat.

Waarom we jouw steun nodig hebben

Orange Halo staat nog aan het begin. Met jouw bijdrage kunnen we de app stap voor stap veilig en verantwoord ontwikkelen. Doneer hier voor:

Bouw van de app: een stabiele eerste versie met veiligheid en gebruiksgemak als basis

een stabiele eerste versie met veiligheid en gebruiksgemak als basis Testen en verbeteren: pilots met gezinnen om te leren wat echt werkt

pilots met gezinnen om te leren wat echt werkt Veiligheid en vertrouwen: sterke bescherming van gegevens en duidelijke afspraken

sterke bescherming van gegevens en duidelijke afspraken Voorbereiding op groei: zodat Orange Halo later ook in andere regio’s verantwoord ingezet kan worden

Doneren loont (letterlijk)

Vanaf een donatie van €25 bedanken we je met 1 jaar toegang tot de premium functies (t.w.v. €120) zodra de app live gaat.

Word supporter van het eerste uur

Help mee om Orange Halo werkelijkheid te maken en buurten dichter bij elkaar te brengen wanneer het ertoe doet.

👉 Steun Orange Halo en draag bij aan de bescherming van onze kinderen.

👉 Deel dit bericht zodat meer mensen weten dat we samen kunnen bijdragen aan veiligere buurten.