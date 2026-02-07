HomeOnderwerpenJustitie en politieAtompai: "Na aantreden Santokhi zijn politiegroepen rechtstreeks onder OM geplaatst; korpschef wist...
Atompai: “Na aantreden Santokhi zijn politiegroepen rechtstreeks onder OM geplaatst; korpschef wist niets over hun operaties”

Archiefbeeld politie in Suriname

NPS-parlementariër Poetini Atompai zei donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat in de regeerperiode van Chan Santokhi als president van Suriname een groep politieagenten onder het gezag van de korpschef is weggehaald en rechtstreeks onder het Openbaar Ministerie (OM) is geplaatst.

Hierdoor was de korpschef vaak niet eens op de hoogte van operaties die door bepaalde politieagenten werden uitgevoerd. Het gaat om het corruptieonderzoeksteam, de Environment Crime Unit en het Justitieel Interventie Team (JIT).

“De korpschef kan vanavond thuis zijn, de politie is bezig met een operatie en de korpschef weet het niet. Weet u waarom? Na het aantreden van lid Santokhi zijn er politiegroepen in het leven geroepen, rechtstreeks onder het OM, zonder bemoeienis van de korpschef.

Een paar daarvan zijn het corruptieonderzoeksteam, de Environment Crime Unit en het Justitieel Interventie Team (JIT). Tachtig procent van deze mensen zijn politiemensen, maar vallen niet onder de korpschef. Ze kunnen aan het werk zijn en de korpschef weet er niets van”, zei Atompai.

De NPS’er, die zelf ook oud-hoofdpolitieofficier is geweest, stelde dat Santokhi als oud-politieofficier jaren terug gretig gebruik heeft gemaakt van artikel 48 van het Wetboek van Strafvordering om mensen in verzekering te stellen.

Toen Santokhi in 2005 minister van Justitie en Politie werd, werd er volgens Atompai door Santokhi besloten dat politieofficieren mensen niet meer zelfstandig in verzekering mochten stellen, maar eerst moesten terugkoppelen met het OM.

Overleden bromfietser (25) verloor controle over stuur door hoge snelheid
