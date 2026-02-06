Vrijwilligers laden opnieuw hulpcontainer: ziekenhuisbedden en medicijnen op weg naar Nickerie

De vrijwilligers van Stichting Vrienden van Suriname blijven in beweging. De afgelopen dagen haalden zij in Engelen schoolmeubilair op en verzamelden zij in Utrecht, Apeldoorn en Tiel diverse medische hulpgoederen.

Ook komende week staan er weer ophaalrondes gepland. De stichting bezoekt dan Meppel, Zwolle en Delfgauw om opnieuw medische goederen in te zamelen. Intussen worden de binnengekomen spullen naar de loods gebracht en klaargemaakt voor transport.

Het hoogtepunt volgt op dinsdagmiddag 17 februari. Vanaf 12.30 uur wordt bij de loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 in Tiel een container geladen met vooral medische hulpgoederen, waaronder ziekenhuisbedden, speciale kraambedden, verband en medicijnen. De zending is bestemd voor het MMC-ziekenhuis in het district Nickerie.

Meer informatie is te vinden via de website van de stichting: www.vriendenvansuriname.nl.