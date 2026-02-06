Vrijwilligers laden opnieuw hulpcontainer: ziekenhuisbedden en medicijnen op weg naar Nickerie

De vrijwilligers van Stichting Vrienden van Suriname blijven in beweging. De afgelopen dagen haalden zij in Engelen schoolmeubilair op en verzamelden zij in Utrecht, Apeldoorn en Tiel diverse medische hulpgoederen.
Ook komende week staan er weer ophaalrondes gepland. De stichting bezoekt dan Meppel, Zwolle en Delfgauw om opnieuw medische goederen in te zamelen. Intussen worden de binnengekomen spullen naar de loods gebracht en klaargemaakt voor transport.
Het hoogtepunt volgt op dinsdagmiddag 17 februari. Vanaf 12.30 uur wordt bij de loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 in Tiel een container geladen met vooral medische hulpgoederen, waaronder ziekenhuisbedden, speciale kraambedden, verband en medicijnen. De zending is bestemd voor het MMC-ziekenhuis in het district Nickerie.
Meer informatie is te vinden via de website van de stichting: www.vriendenvansuriname.nl.
In en in triest is dit dat moet gebeuren een land dat afhankelijk is van tweedehands afgedankte
spullen uit Nederland een regering die zijn inwoners niet kan voorzien van de nodige basis
behoeften een grote schande is dit Ze zullen er in Nickerie blij mee zijn de patiënten daar
kunnen niet naar Colombia voor een body check of operatie zoals de paarse regering kliek
dat wel kan dit zijn vaak arme mensen zijn ook mensen maar zal de kliek een zorg zijn zij
zijn meer bezig met zakken vullen .er wordt veel onzin uitgekraamd en beschuldigingen
over en weer geuit ze kunnen beter lullen dan regeren ieder veegt zijn of haar straatje
schoon en wezenlijke veranderingen blijven uit .Deze arme mensen uit Nickerie zijn bijna
tot de bedelstaf verheven het is een mooi gebaar van de vrienden van Suriname maar blijft
een grote blamage voor de regering voor zover men over een regering kan spreken schaam
jullie diep.
Rapporteer een reactie