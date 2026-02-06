Sharman hekelt gedrag DNA-voorzitter Adhin die in discussie met parlementariërs gaat

De VHP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft zich donderdag voor de zoveelste keer geërgerd aan de manier waarop voorzitter Ashwin Adhin (NDP) die de vergaderingen moet leiden, steeds spreekbeurten van haar leden onderbreekt om met hen in discussie te gaan.

Vooral voor waarnemend VHP-fractieleider Dew Sharman was de maat vol: “Hier zijn we allemaal parlementariërs en we hebben recht om te praten. Als u daarvan niet gediend bent, daar is de deur… u kunt weggaan en iemand anders vragen om de vergadering te leiden”, zei Sharman geïrriteerd tegen Adhin.

Het incident ontstond tijdens een spreekbeurt van VHP’er Mahinder Jogi, die onder andere de wijziging van de omstreden Amnestiewet en de Terugroepwet uit de NDP-regeerperiodes als voorbeeld aanhaalde. Deze wetten waren volgens Jogi als spoedinterventie bedoeld om het functioneren van de rechterlijke macht in een lopend rechtsproces onmogelijk te maken.

Sharman maakte Adhin hierna duidelijk dat het buiten de bevoegdheid van de voorzitter ligt om kwalificaties te geven aan meningen van de VHP. Adhin stelde dat de VHP-fractie het parlement vaker door het slijk haalt en dat dit iets is wat hij niet zal toelaten. Ook zal hij niet toelaten dat het parlement rechtstreeks tegenover de rechterlijke macht wordt geplaatst.

Pogingen van VHP’er Cedric van Samson om de parlementsvoorzitter uit te leggen wat de voorzitter volgens het Ordereglement wel of niet mag doen, zorgden niet voor het gewenste resultaat. Uiteindelijk werd zijn microfoon uitgeschakeld.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar maakte duidelijk dat zo’n reactie niet kan worden geaccepteerd. Volgens de NDP’er zou hij, indien hij zoiets tijdens de vorige regeerperiode zou hebben uitgehaald, onder politiebegeleiding uit de zaal zijn gezet.

Na een dreigement van Adhin om Sharman uit de zaal te zetten, nuanceerde hij zijn eerdere uitspraken. Sharman gaf toen aan dat indien Adhin in discussie met het parlement wil treden, hij dan de leiding aan zijn vervangers kan overdragen en vervolgens gewoon in de zaal kan komen zitten.