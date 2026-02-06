Peppie haalt uit naar Pakkitow: “Je hebt de landsdienaren en vakbonden flink gepakt en misbruikt; nu ga je voor de vissen opkomen”

Gettoleider Raynold van Els, beter bekend als Peppie, heeft in een video hard uitgehaald richting NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet, die recent benoemd is in de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Volgens Peppie heeft Pakkitow, die bekend staat om zijn straatacties, de landsdienaren en vakbonden in Suriname flink gepakt en misbruikt door ‘djugudjugu’ in het land te creëren.

“Ik zei altijd dat je twee gezichten hebt, want je hebt een doel dat je wilt bereiken. Nu ben je in een RvC-post beland en ik feliciteer je. Go nyan yu moni, go teki yu moni. Maar dat ben je altijd geweest. Je speelde ondernemer, maar dit is altijd je missie geweest”, zei de gettoleider, die eerder bij de VHP was en nu bij de ABOP is.

Volgens Peppie heeft de NDP’er nu getoond zijn eigen braaksel te slikken. Hij vraagt zich af of Pakkitow nu ook voor de vissen op zee zal opkomen, nu hij bij de MAS zit. “Den lantimangs, zusters en onderwijzers mag nyan ontlasting noh? Pakkitow, dankjewel!”, aldus de ABOP’er.

Pakkitow zei vorige week dat de regering hem sinds oktober 2025 posten heeft aangeboden. De activist voerde aan dat hij de hele dag berichten opgestuurd kreeg met een reminder om zijn stukken op te sturen. Hij maakt zich niet zozeer druk daarom, aangezien hij als jonge ondernemer al een heel druk leven heeft.

De activist merkte op dat, indien hij een positie ergens bekleedt, het dan eentje moet zijn waar hij geschikt voor is en weet dat hij daar in de komende vijf jaren een zichtbare positieve ontwikkeling kan bewerkstelligen.

“Dus ik zit punt één niet te wachten op een baan bij de Staat. Ik heb het al druk met mijn eigen werk. Het probleem hier is dat heel veel van deze mannen nooit 60.000 SRD in een maand hebben verdiend. Noch 50.000, 40.000, 30.000 of 20.000 SRD. Furu fu den man ben de hangaman. Dus de hele dag sturen ze hun cv om te vragen voor een post. I’m not that guy. Ik ben een normale ondernemer, ben gewend mijn centjes te verdienen als ondernemer”, stelde hij toen.