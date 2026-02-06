HomeNieuws uit SurinameLIAT Air en SLM praten over interline-deal voor soepelere reizen tussen Caribisch...
LIAT Air en SLM praten over interline-deal voor soepelere reizen tussen Caribisch gebied en Zuid-Amerika

SLM op luchthaven van Suriname
Archieffoto: SLM op luchthaven van Suriname

LIAT Air uit Antigua en Barbuda en Surinam Airways (SLM) uit Suriname hebben in een communiqué aangekondigd dat zij gesprekken zijn gestart over het opzetten van een interline-partnerschap.

Met deze stap willen de luchtvaartmaatschappijen de verbindingen tussen het Caribisch gebied en Zuid-Amerika versterken en reizen voor passagiers eenvoudiger maken.

Als de samenwerking wordt afgerond, kunnen reizigers binnen de netwerken van beide maatschappijen naadloos doorreizen met één ticket. Ook is het de bedoeling dat er sprake zal zijn van gecoördineerde bagageafhandeling en betere aansluitingen, waardoor overstappen soepeler moeten verlopen.

Volgens het communiqué biedt het initiatief voordelen voor beide partijen. LIAT Air zou via de interline-constructie zijn bereik kunnen uitbreiden buiten het huidige routenetwerk, terwijl Surinam Airways juist zijn positie kan versterken in belangrijke Caribische markten.

Daarmee kan een breder netwerk ontstaan dat kansen creëert voor toerisme, zakenreizen en de algemene regionale mobiliteit.

De luchtvaartmaatschappijen benadrukken vooral het effect voor de reiziger: meer keuze, betere verbindingen en een gestroomlijndere reiservaring van begin tot eind.

LIAT Air en Surinam Airways geven aan de besprekingen voort te zetten en hun gezamenlijke inzet voor het verbeteren van het regionale luchtverkeer te willen uitbouwen.

