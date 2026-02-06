HomeOnderwerpenGezondheidJordan: "Medische bursalen in Cuba hebben een jaar lang geen financiële bijstand...
Jordan: “Medische bursalen in Cuba hebben een jaar lang geen financiële bijstand ontvangen”

AI-gegenereerde foto ter illustratie

ABOP-parlementariër Genevievre Jordan heeft donderdag aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor de Surinaamse studenten die studeren in Cuba. Volgens de politica zitten deze studenten in nood, aangezien ze een jaar lang geen financiële bijstand hebben gekregen vanuit de Surinaamse overheid.

Door de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba is de Cubaanse economie verder gekrompen en is de energievoorziening onzeker geworden.

“Tegen die achtergrond zitten onze medische bursalen in Cuba in nood. Het leven is een beetje ondraaglijk voor ze geworden”, zei Jordan.

Volgens de ABOP’er had de voormalige vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk, in de Covid-19-periode nog uit eigen middelen financiële middelen voor deze bursalen overgemaakt toen zij het ook moeilijk hadden.

Zij vroeg daarom aandacht van de regering, waaronder MINOWC-minister Dirk Currie en vicepresident Gregory Rusland, om ervoor te zorgen dat deze bursalen zo snel mogelijk tegemoet worden gekomen, zodat ze in hun levensbehoeften kunnen voorzien in Cuba.

Vicepresident Rusland deelde mee dat de regering besluiten heeft genomen over de tegemoetkoming van Surinaamse studenten in het buitenland. Vanwege de urgentie van deze zaak zal hij nagaan wat de stand van zaken is en waarom de betalingen stagneren.

