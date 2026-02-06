HomeOnderwerpenJustitie en politieJongetje slaat alarm bij uitbreken brand in woning Tawajariweg: bewoners ongedeerd
Jongetje slaat alarm bij uitbreken brand in woning Tawajariweg: bewoners ongedeerd

In een woning aan de Tawajariweg in Suriname is donderdagavond brand ontstaan. Een 6-jarige jongen, die tijdelijk bij het gezin thuis verbleef, rende plotseling de slaapkamer uit en begon hard te schreeuwen dat er sprake was van rook en vuur.

Het vuur bleek te zijn ontstaan bij een matras, dat in brand was gevlogen. Hierdoor liep de slaapkamer flinke schroeischade op en smolt de airco door de hitte.

Het gezin bevond zich op dat moment in de woonkamer en kon zich direct in veiligheid brengen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Samen met buurtbewoners wist de benadeelde het vuur snel te blussen. Daardoor hoefde de brandweer uiteindelijk niet in actie te komen. Volgens de bewoner is zijn woning tegen brand verzekerd.

De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De Surinaamse politie is bezig met een onderzoek om te achterhalen hoe het vuur heeft kunnen ontstaan. Dankzij het snelle alarm van het jongetje en de hulp van omwonenden bleef de schade beperkt tot de slaapkamer.

