Dinsdag 17 februari nationale vrije dag in Suriname vanwege Chinees Nieuwjaar

vrije dag in Suriname vanwege Chinees Nieuwjaar
Foto: (c) Waterkant Archief - Chinese dames voeren een dans uit op viering Chinees Nieuwjaar in Suriname.

Dinsdag 17 februari 2026 is in Suriname een nationale vrije dag in verband met de viering van het Chinees Nieuwjaar. Dat blijkt uit een officiële bekendmaking van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin staat dat deze dag gelijkgesteld wordt aan een zondag.

De bekendmaking werd op 6 februari 2026 uitgegeven in Paramaribo en is ondertekend door minister Marinus Bee MSc. LLB. Hiermee wordt bevestigd dat overheidsdiensten, scholen en veel bedrijven die dag gesloten zullen zijn.

Met deze maatregel erkent de overheid het belang van het Chinees Nieuwjaar binnen de multiculturele samenleving van Suriname. Voor veel mensen betekent dit een extra moment om samen te komen met familie en vrienden, tradities te vieren en tot rust te komen.

Werkgevers en werknemers worden geadviseerd hier tijdig rekening mee te houden in hun planning. Ook voor het publiek is het goed om te weten dat officiële instanties op deze dag beperkt bereikbaar zullen zijn.

