Bromfietser overleden na botsing tegen EBS-mast

Het verkeer in Suriname heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 6 februari opnieuw een dodelijk slachtoffer geëist.

Een bromfietser is overleden na een botsing tegen een EBS-mast aan de Kwattaweg. Het ongeluk vond plaats nabij de Kwattamarkt.

Het slachtoffer verloor door nog onbekende redenen de controle over het stuur en botste tegen de mast. Hij raakte zwaargewond en lag roerloos op de weg.

Een ambulance werd opgeroepen en bij aankomst constateerde het verplegend personeel dat de bromfietser geen tekenen van leven meer vertoonde.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.

