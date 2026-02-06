HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser (16) loopt zware beenletsels op na aanrijding met motor grader
Bromfietser (16) loopt zware beenletsels op na aanrijding met motor grader

Een 16-jarige bromfietser heeft op woensdag 4 februari meerdere fracturen aan zijn rechterbovenbeen opgelopen bij een aanrijding met een motor grader van het ministerie van Openbare Werken op de kruising van de Kaolanstraat en de D.C. Parabiersingweg in Nickerie.

De politie van bureau Nieuw Nickerie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek, meldt de politie van Regio West Suriname.

Daarbij is komen vast te staan dat de bestuurder van de motor grader, K.W. (49), de bromfietser R.E. geen voorrang heeft verleend terwijl deze over de voorrangsweg reed.

Het slachtoffer werd per ambulance afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC) en later verder getransporteerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar operatief moest worden ingegrepen. De 16-jarige is opgenomen voor verdere verpleging.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat geen van beide bestuurders ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol verkeerde.

De bestuurder van de motor grader is op donderdag 5 februari angehouden en voorgeleid. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zijn rijbewijs ingevorderd.

De Verkeersunit van Regio West is belast met het verdere onderzoek naar deze aanrijding.

Agressieve man rent met schaar schoolterrein op
Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

