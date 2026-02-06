Bewoonster betrapt dief en zegt vuurwapen te hebben: verdachte gaat op knieën en geeft zich over

Een 30-jarige man, geïdentificeerd als E.P., is op woensdag 4 februari 2026 aangehouden door de politie van Jarikaba, nadat hij op heterdaad werd betrapt in een woning aan de Wayamboweg in Suriname.

De bewoonster ontdekte de indringer bij terugkomst en schakelde onmiddellijk de politie in.

Volgens de aangifte trof de vrouw de verdachte ín haar huis aan, terwijl hij al spullen had verzameld om mee te nemen. Het ging onder meer om levensmiddelen, huishoudelijke goederen en sieraden, die in een tas klaarstonden. De vrouw wist de man onder controle te houden door hem te waarschuwen dat zij een vuurwapen bij zich had, voor het geval hij zou proberen te vluchten.

De dreiging maakte indruk: uit vrees zou de verdachte op zijn knieën zijn gaan zitten, waarna de bewoonster de politie inschakelde. Agenten kwamen kort daarna ter plaatse, troffen de man nog in de woning aan en sloegen hem in de boeien.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de verdachte vermoedelijk via een raam dat niet goed was afgesloten toegang tot de woning heeft gekregen. Na zijn aanhouding is E.P. overgebracht naar het politiebureau Groningen voor voorgeleiding.

De buitgemaakte goederen zijn inmiddels teruggegeven aan de benadeelde. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in het kader van het lopende onderzoek in verzekering gesteld.