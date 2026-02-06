Agressieve man rent met schaar schoolterrein op

Op het terrein van OS Welgedacht C in Suriname heeft zich donderdagochtend een ernstig incident voorgedaan. Een agressieve man rende met een schaar het schoolterrein op, wat voor paniek onder leerlingen en personeel zorgde.

De politie werd erbij gehaald en wist de rust te laten terugkeren. Volgens schoolleider Vidjai Nankoesingh zijn er geen gewonden gevallen.

Door het voorval is uit veiligheids­overwegingen besloten de schoolpoorten na aanvang gesloten te houden. Na 08.00 uur is de school uitsluitend bereikbaar via het terrein van de markt, bij de poort van de L.R. Rahanschool. Om 12.00 uur gaan de poorten weer open.

Tijdens het incident werd de inrit van de school geblokkeerd door een geparkeerde auto van een ouder, waardoor een politievoertuig het terrein niet direct kon verlaten.

De schoolleiding noemt het blokkeren van de inrit een onveilige situatie en roept ouders dringend op om de inrit te allen tijde volledig vrij te houden, zodat hulpdiensten in noodsituaties snel kunnen handelen.

Daarnaast vraagt de school ouders om hun kinderen bij aankomst direct het schoolterrein op te laten gaan en zich in de buurt van hun klaslokaal op te houden.

Volgens de leiding blijven sommige leerlingen op straat rondhangen, wat extra risico’s met zich meebrengt. Ouders worden opgeroepen hierover met hun kinderen in gesprek te gaan en hen op tijd af te zetten.

Nankoesingh benadrukt dat de veiligheid van leerlingen en leerkrachten de hoogste prioriteit heeft. De school volgt de situatie nauwlettend en staat in contact met de betrokken instanties. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen ouders direct worden geïnformeerd.