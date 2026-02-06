HomeOnderwerpenJustitie en politieAgressieve man rent met schaar schoolterrein op
Justitie en politieOnderwijsNieuws uit SurinameUitgelicht

Agressieve man rent met schaar schoolterrein op

-

0
politie-op-locatie-suriname

Caribbean Night

Op het terrein van OS Welgedacht C in Suriname heeft zich donderdagochtend een ernstig incident voorgedaan. Een agressieve man rende met een schaar het schoolterrein op, wat voor paniek onder leerlingen en personeel zorgde.

De politie werd erbij gehaald en wist de rust te laten terugkeren. Volgens schoolleider Vidjai Nankoesingh zijn er geen gewonden gevallen.

Door het voorval is uit veiligheids­overwegingen besloten de schoolpoorten na aanvang gesloten te houden. Na 08.00 uur is de school uitsluitend bereikbaar via het terrein van de markt, bij de poort van de L.R. Rahanschool. Om 12.00 uur gaan de poorten weer open.

Tijdens het incident werd de inrit van de school geblokkeerd door een geparkeerde auto van een ouder, waardoor een politievoertuig het terrein niet direct kon verlaten.

De schoolleiding noemt het blokkeren van de inrit een onveilige situatie en roept ouders dringend op om de inrit te allen tijde volledig vrij te houden, zodat hulpdiensten in noodsituaties snel kunnen handelen.

Daarnaast vraagt de school ouders om hun kinderen bij aankomst direct het schoolterrein op te laten gaan en zich in de buurt van hun klaslokaal op te houden.

Volgens de leiding blijven sommige leerlingen op straat rondhangen, wat extra risico’s met zich meebrengt. Ouders worden opgeroepen hierover met hun kinderen in gesprek te gaan en hen op tijd af te zetten.

Nankoesingh benadrukt dat de veiligheid van leerlingen en leerkrachten de hoogste prioriteit heeft. De school volgt de situatie nauwlettend en staat in contact met de betrokken instanties. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen ouders direct worden geïnformeerd.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Bromfietser overleden na botsing tegen EBS-mast
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen